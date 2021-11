Festa Fiorentina Milan KO

E’ una super Fiorentina che sovrasta il Milan, grande festa al Franchi per una Viola che non molla anche quando nelle fasi finali della partita i rossoneri provano a rientrare. La prima sconfitta nella stagione in Serie A per la squadra di Pioli che non riesce a controbattere una Fiorentina senza paura, capace di soffrire e di scatenarsi, in una gara all’ultimo respiro con tante emozioni e una costante Viola sempre avanti. La squadra di Italiano che schiera una squadra d’emergenza senza difensori centrali di ruolo, ha conferme da Duncan, un superlativo a tratti Saponara ed uno scatenato Vlahovic si merita sicuramente un voto dieci. Il Milan ha un Ibrahimovic in palla, ma la prestazione della squadra non è sufficiente ed ora rischia di perdere la testa della classifica.

Pioli non ci sta

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per riprendere la partita, abbiamo cominciato bene ma alla prima situazione abbiamo subito goal, siamo stati in partita con pericolosità e ritmo, purtroppo non siamo riusciti a segnare o per poca qualità o per poca precisione, abbiamo fatto un secondo tempo meno lucido meno organizzato ma con carattere e non siamo riusciti a riprendere la partita e abbiamo pagato a caro prezzo, Fiorentina molto brava”.