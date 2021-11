Genoa calcio, Zangrillo nuovo presidente

Nuova proprietà, nuovo allenatore ed ora anche un nuovo presidente, il Grifone si rifà completamente il look. Nel palazzo Ducale un tempo sede del ducato dell’antica Repubblica, svela il numero uno del Genoa Cricket and Football Club, Alberto Zangrillo, 63 anni genovese il 37° Presidente del Club più antico d’Italia.

Le prime parole di Zangrillo

“Passeremo momenti difficili, momenti in cui avremo bisogno che il popolo genoano continui a credere in noi in modo più forte di prima, perchè la rivoluzione non è facile, non sono per nulla preoccupato per quello visto nell’ultima partita, per quello che vedrò nel prossimo futuro, io cercherò di rappresentare con le caratteristiche che hanno sempre accompagnato la mia vita professionale, quindi quelle della serietà, della trasparenza”.

Primario al San Raffaele di Milano dell’unità operativa di anestesia e rianimazione generale cardio vascolare, ma soprattutto medico di fiducia di Silvio Berlusconi. Un pallone d’oro in panchina ed ora un professore di fama dietro la scrivania, così il nuovo Grifone vuole rilanciarsi. Il cambiamento non è una cosa semplice, Shevchenko è il primo ‘giovane’ che ne è stato attratto: “E’ un grande campione che avevo conosciuto ai tempi del grande Milan. Ci siamo abbracciati e ci siamo guardati negli occhi. Una domanda la faccio io a voi: Shevchenko è profilo internazionale, come potete immaginare che potesse essere della partita se non avesse avuto delle ampie assicurazioni sul progetto di 777 Partners?”.