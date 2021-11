Dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive e il pass alle fasi finali dei prossimi Mondiali, la Germania si prepara ad affrontare il Liechtenstein nella nona giornata del Gruppo J del girone di qualificazione. Germania-Liechtenstein si prospetta un match interessante tra due Nazionali che non hanno più nulla da chiedere nel Gruppo J: la Germania, così come anticipato, è già qualificata ai prossimi Mondiali e il Ct avrà l’occasione di far giocare i più giovani; il Liechtenstein invece è ormai certa dell’ultimo posto in classifica ma è alla ricerca di un risultato prestigioso utile per alzare l’entusiasmo. In questo articolo vi sono le informazioni su Germania-Liechtenstein, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere il match.

Germania-Liechtenstein, match valido per la nona giornata del Gruppo J di qualificazione ai prossimi Mondiali, si giocherà a partire dalle ore 20.45 di Giovedì 11 Novembre 2021. Per questo match non è prevista al momento alcuna copertura televisiva. Quindi per Germania-Liechtenstein non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro Mediaset del match. Per restare informati sul risultato della partita si consiglia di seguire i profili social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due compagini.