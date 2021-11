Giudice sportivo serie A, Frattesi squalificato un turno per espressione blasfema

Dopo la dodicesima giornata saranno in tre a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi (Sassuolo) su segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo mail pervenuta alle ore 9.45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore, consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9′ del secondo tempo” del match di domenica scorsa contro il Cagliari. Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerando che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva. Oltre a Frattesi un turno di stop per Emmanuel Gyasi (Spezia) e Jordan Veretout (Roma).

Multati tre club, Milan, Verona e Salernitana

Multato l’Inter di 12.000 Euro, ecco l’estratto della motivazione “per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti)”. Multati rispettivamente di 2.000 Euro Milan e Fiorentina, ecco l’estratto della motivazione “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio della gara.