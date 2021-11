Giudice sportivo serie A, sono sei gli squalificati

Dopo la dodicesima giornata saranno in sei a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Gli espulsi Bessa (Verona), Kalinic (Verona), Makengo (Udinese) e Milenkovic (Fiorentina), oltre ai diffidati Martinez Quarta /Fiorentina) e Nikolau (Spezia), tutti per una giornata.

I due centrali della difesa viola dovranno saltare il match con il Milan.

Salterà un turno anche il secondo di Italiano, Daniel Niccolini espulso al venticinquesimo minuto per avere rivolto un’espressione ingiuriosa contro l’allenatore della squadra avversaria (rilevata dal quarto uomo).

Multati tre club, Milan, Verona e Salernitana

Multato il Verona di 10.000 Euro, ecco l’estratto della motivazione “per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e il secondo a centrocampo”.

Sanzionato sempre per 10.000 Euro la Salernitana, la motivazione “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato, al trentasettesimo del primo tempo, in prossimità di uno steward; sanzione attenuta ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Multa di 5.000 Euro per il Milan, per la seguente motivazione “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuta ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.