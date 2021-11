Il Milan segue una giovane promessa del calcio greco. Con il possibile addio a Franck Kessié, vicino a Tottenham secondo le voci di mercato, i rossoneri non hanno intenzione di essere colti di sorpresa.

Il Milan segue una giovane promessa: Alexandropoulos

Il Milan sembra essersi aggrappato al campionato quest’anno. I lombardi dopo 11 giornate non ne sbagliano una, ma in Champions League la formazione di Pioli non riuscirà ad andare avanti. Un solo punto in 4 partite è davvero poco. Quindi il Milan si concentrerà totalmente sulla Serie A per cercare di fare una buona stagione.

Stefano Pioli ed i suoi ragazzi sono secondi, con 31 punti in 11 partite, gli stessi del Napoli che è capolista. Un totale di 10 vittorie e un pareggio, questo il ruolino dei lombardi, niente male. Di questo passo, considerando anche che non dovranno più affrontare le gare di coppa, i rossoneri potranno aspirare all’ambito scudetto.

Intanto, con il mercato sempre più vicino e per far fronte alla seconda parte della stagione, la dirigenza si concentra anche su nuovi movimenti di mercato.

Franck Kessié molto probabilmente non rinnoverà con il club di Via Aldo Rossi, diverse voci segnalano l’ivoriano vicino al Tottenham di Antonio Conte. Ma Maldini ha l’occhio lungo e ha puntato ad un giocatore che viene dalla Grecia. E, da come fa notare anche Sport24, il Milan si è interessato a Sotiris Alexandropoulos, mediano del Panathinaikos. Classe 2001, Sotiris è stato paragonato a Busquets, ha grande talento: utile in fase difensiva, nell’impostazione di gioco e molto dotato tecnicamente.