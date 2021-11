Infortunio Osimhen durante Inter-Napoli: fratture multiple

Durante il match di San Siro Inter-Napoli, brutto infortunio Osimhen. Il nigeriano dei partenopei esce dal campo. Era il minuto 54 della gara, L’attaccante viene sostituito da Andrea Petagna

Infortunio Osimhen

Il giocatore nigeriano, sostituito da Andrea Petagna, ha subito un forte colpo alla testa dopo uno scontro di gioco con Milan Skriniar. Uno scontro aereo con il nerazzurro, quando il giocatore del Napoli provava a rubare palla e andare verso la porta di Handanovic. Purtroppo il nigeriano ha preso in pieno la testa del difensore avversario.

Il giocatore si accascia a terra e, dopo alcuni minuti, passati sul campo di gioco steso a terra, è uscito dolorante, ma sulle proprie gambe. Osimhen ha riportato un vistoso livido all’altezza dell’occhio sinistro. La botta è allo zigomo e all’occhio. Solo attraverso degli esami più specifici si potrà capire quanto tempo Osimhen dovrà restare lontano dai campi per l’infortunio al volto e bisognerà scongiurare la frattura allo zigomo.

In caso di una frattura ci vorrà qualche settimana prima di tornare in campo e potrà farlo con l’ausilio della mascherina per proteggersi. Si spera che sia una semplice contusione e che Osimhen possa rientrare in campo già per i prossimi match quello contro lo Spartak Mosca il 24 novembre e in Serie A contro la Lazio il 28 novembre.

AGGIORNAMENTO. Ecco le ultime sull’infortunio di Osimhen, Tweet del Napoli: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro”.

Un mese di stop per il nigeriano. Potrebbe tornare in campo direttamente nel 2022.