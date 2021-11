MOVIOLA Inter-Napoli: tanti gli episodi a San Siro

Moviola Inter-Napoli, match valido per la tredicesima giornata di Serie A, di domenica 21 novembre ore 18. Arbitro di gara Valeri.

Primo Tempo. (Minuto 7)Il giocatore del Napoli, Anguissa, perde palla e fa ripartire l’Inter, chiedendo un fallo di Barella: in realtà il centrocampista del Camerun simula un contatto che non avviene, poteva starci il giallo. (Minuto 10) Osimhen commette fallo su Skriniar. Valeri estrae il giallo e fischia punizione. Decisioni giuste. (Minuto 23) Rigore per l’Inter. Koulibaly mura con un braccio largo e l’Inter protesta con Valeri. Check col VAR di Aureliano, dopodiché viene assegnato il penalty, che appare corretto. Il braccio di​ Koulibaly era vicino, ma allo stesso tempo largo. (Minuto 32) Il Napoli chiede un rigore. Oshimen tira e colpisce il fianco di Skriniar. Rigore inesistente, giusta la decisione di Valeri. (Minuto 44) Gol dell’Inter. Colpo di testa di Perisic, la palla varca la linea della porta. Il gol dell’Inter assegnato con la goal line technology è corretto. Non c’è fuorigioco di Bastoni, che ostacola il portiere colombiano. Due gialli: Calhanoglu (41′) e Rrahmani (35), entrambi corretti.

Un primo tempo molto acceso quello di San Siro, tanti gli episodi, un match non semplice da gestire dall’arbitro Valeri e i suoi assitsenti.

