Juventus, Dybala torna in gruppo: obiettivo Chelsea

Paulo Dybala non molla. L’attaccante bianconero ha tra gli obiettivi il rientro in campo contro il Chelsea, match valido per la fase a gironi di Champions League. Domani tutti a Londra per affrontare i Blues e, alla Juventus, Dybala torna in gruppo per allenarsi.

Juventus, Dybala torna in gruppo

Davvero una buona notizia per Max Allegri e tutta la Vecchia Signora. Paulo Dybala, dopo il fastidio rimediato durante il ritiro in Nazionale, sembra pronto al rientro. Si sta facendo di tutto affinché l’argentino possa recuperare ed essere presente allo Stamford Bridge domani sera. Il dolore al polpaccio sembra essere del tutto passato, quindi si è pronti ad indossare di nuovo la divisa.

La Joya, tornato in Nazionale dopo circa due anni di assenza, ha accusato un dolore al polpaccio. Uscito dal campo è stato prontamente curato e ha osservato numerosi giorni di riposo affinché stesse meglio.

L’argentino ha saltato il match contro la Lazio, e non ha intenzione di saltare anche la sfida contro la formazione di Tuchel. Questa mattina il giocatore è tornato insieme al gruppo, con il quale si sta allenando per la partita di domani.

La Juventus affronterà il Chelsea di Romelu Lukaku martedì 23 novembre 2021 alle ore 21 allo Stamford Bridge di Londra.