Tutto liscio alla Juventus, Consob ha autorizzato l’aumento del capitale per aiutare la società. Il CONSOB l’ente che vigila sulla Borsa ha dato il via libera ai bianconeri. L’aumento del capitale è di 400 milioni di euro.

Juventus, la CONSOB ha autorizzato l’aumento del capitale

A comunicare la notizia è la stessa società piemontese con un comunicato: “Juventus Football Club Spa rende noto di aver ricevuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Juventus in sede straordinaria tenutasi in data 29 ottobre 2021″.

Praticamente, EXOR provvederà a sottoscrivere a sua quota, 255 milioni di euro; mentre altre banche (JP Morgan, Goldman, Unicredit, Mediobanca..) copriranno l’inoptato. Il valore che andranno a coprire le banche si aggira intorno ai 145 milioni di euro.

Questa richiesta della Juve nasce sull’esigenza di affrontare le perdite causate dalla pandemia da Covid-19.

Tutto questo è stato richiesto e accettato seguendo le norme e tutto il regolamento. Le azioni della società della Vecchia Signora sono anche disponibili al pubblico in vari modi, incluso il sito web. Al fine di dimostrare che ogni azione del club rispetta le normative.