La Juventus sembra aver ritrovato la strada giusta, quella di sempre: la vittoria. I bianconeri, con il ko inflitto alla Lazio, hanno avuto modo di riprendere quota anche in campionato. Si sa, da sempre, alla Juventus, la difesa è il punto forte…anche in attacco. Ebbene sì, sembra un gioco di parole, in realtà la difesa bianconera svolge bene il proprio ruolo in fase difensiva, e anche in quello offensivo.

Juventus, la difesa è il punto forte… anche in attacco

La Juventus, al momento, come capocannoniere ha Leonardo Bonucci. Il centrale ha segnato 3 gol, come Paulo Dybala che di mestiere fa l’attaccante. Nelle ultime gare, soprattutto in quella contro i biancocelesti, la Juve ha dimostrato di aver ritrovato la difesa di una volta, quella che consente al portiere di lavorare poco, di far patire gli avversari e di fare punti. Contro la Lazio il difensore bianconero, Bonucci, ha segnato due rigori. Due gol che hanno regalato vittoria e tre punti importanti.

La rivoluzione della Juve è iniziata proprio contro il Chelsea, partita dell’andata giocata a Torino. La formazione di Allegri ha pensato a difendersi per poi insaccare il gol della vittoria. Domani, allo Stamford Bridge, arriva una Juve ancora più preparata che, nonostante il passaggio di turno già conquistato, ha intenzione di mantenere la testa della classifica del girone.

La Juventus è tornata, lo ha dimostrato e continuerà a farlo. I bianconeri, con lo stop del Napoli, con la sconfitta arrivata contro l’Inter, ha modo di recuperare anche in campionato. La corsa scudetto non è finita. La Juve c’è.