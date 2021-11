Il prezzo dell’attaccante più desiderato nel Vecchio Continente aumenta, nonostante tutto la Juventus ha trovato la strategia per reclutare Vlahovic. La Vecchia Signora ha puntato il serbo e non ha intenzione di farselo soffiare via dalla folta concorrenza. Ecco cosa hanno messo a punto i piemontesi.

La verità è che nei prossimi mesi Dusan Vlahovic diventerà uno dei principali protagonisti delle finestre di mercato (gennaio/agosto). L’attaccante serbo della Fiorentina, con le sue prestazioni, ha catturato l’attenzione di un gran numero di corteggiatori in Italia ed Europa. Soprattutto dopo aver annunciato che non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2023. La società numero uno in lista è la Juventus.

Max Allegri ha intenzione di rinforzare proprio con lui l’attacco bianconero, ma il problema è il prezzo del giocatore. Il club torinese intende approfittare per ottenere un proprio lasciapassare. Tuttavia, mentre il suo prezzo è arrivato a ben 70 milioni di euro, ma la Juventus ha trovato la strategia per reclutare Vlahovic. La chiave si chiama Dejan Kulusevski. Lo svedese è richiestissimo: Atalanta, Fiorentina, Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham Hotspur e Arsenal. In definitiva, la sua partenza potrebbe facilitare lo sbarco di Dusan Vlahovic a Torino grazie alla grande entrata nelle casse bianconere.