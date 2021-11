La lega Calcio apre una sede a New York

Il Consiglio di Lega annuncia l’approvazione dell’apertura dal prossimo Gennaio di una sede a New York. L’edificio sarà molto centrale vicino all’Empire State Building nella 6th Avenue e si rende noto che negli uffici lavoreranno Charlie Stillitano, Scott Guglielmo e Marco Messina i quali faranno da riferimento negli States a tutti gli appassionati del calcio italiano.

Le parole dell’Amministratore Delegato della Serie A Luigi di Servio

“Con grande soddisfazione ci apprestiamo all’inaugurazione del primo ufficio all`estero della Lega Serie A, finalizzando un progetto avviato mesi fa e rimandato a causa della pandemia. Dal prossimo mese di gennaio saremo operativi nel centro di Manhattan, per promuovere l’immagine della Serie A in Nord America e costruire un dialogo costante con CBS e la folta comunita’ di appassionati al nostro campionato.Con questo ponte di contatto con gli Stati Uniti avremo la possibilita’ di sviluppare nuove iniziative e opportunita’ commerciali su tutto il territorio americano, per noi e per i nostri club, proseguendo la nostra strategia di internazionalizzazione che prevede nei prossimi mesi l’apertura di altre sedi nel mondo, a partire da Dubai e Shanghai”.

Il contrasto alla contraffazione

Dal comunicato si rende noto che è stata avviata un’azione che contrasti la contraffazione fisica ed online. Due società leader nei settori specifici di appartenenza, nello specifico Corsearch per la tutela dello spazio digitale e Carpinvest Group per la vendita di articoli falsi.