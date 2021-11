Lazio-Salernitana, tifoso accoltellato nei pressi dello stadio

In vista della sfida di ieri pomeriggio all’Olimpico, tra Lazio e Salernitana, terminata con un 3-0 per i padroni di casa, un tifoso della Bersagliera è stato accoltellato nei pressi dello stadio.

Lazio-Salernitana, accoltellato tifoso fuori lo stadio

Da fonti di Polizia, si è appreso che prima della partita, nonché prima di entrare nell’impianto sportivo, alcuni tifosi della Salernitana sono stati aggrediti da alcuni supporter della Lazio.

Uno in particolare, ha subito una ferita superficiale alla coscia, procurata con un’arma da taglio. I salernitani sono stati subito soccorsi dai presenti, che hanno fatto intervenire sul posto alcune ambulanze dell’Ares 118.

Gli agenti della Polizia hanno fermato le macchine dei presunti aggressori, sono quindi in corso accertamenti per verificarne la posizione. Tra gli indiziati, ce ne sarebbe uno già sottoposto a Daspo.

La vittima che è stata colpita dal fendente è un 30enne, non è in pericolo di vita, e fortunatamente è stata giudicata guaribile in qualche giorno. Il ferito è stato subito dimesso dopo essere stato medicato.

Le indagini della Polizia di Roma dopo le aggressioni ai granata

Il raid, potrebbe essere stato organizzato dopo un sopralluogo fatto qualche ora prima. La Polizia ha acquisito i filmati della videosorveglianza del ristorante e di altri locali che si trovano nei dintorni, in modo da ricostruire quanto accaduto e identificare anche altre persone coinvolte nella vicenda.

Il gruppo di supporter presi di mira sono provenienti dalla provincia a Sud, di Capaccio, Rutino e Pontecagnano Faiano. Dopo aver pranzato in un ristorante della capitale, in viale del Vignola, sono stati accerchiati all’uscita da tre auto. In seguito sono spuntate armi contundenti, e alcuni ragazzi sono stati trasportati al Policlinico Gemelli dopo aver riportato delle ferite.

Non solo cori e sfottò, si sono verificati anche episodi di violenza e lame… oltre l’accoltellamento, ci sono stati anche pugni, contusioni ed escoriazioni.

Si sono registrati danni anche alle automobili provenienti da Salerno. Alcune decine sono state bersagliate da teppisti che hanno danneggiato la carrozzeria e in due casi – da quanto si apprende al momento – hanno sfondato il parabrezza.

Ferito anche uno steward, nel corso di Lazio-Salernitana

Le misure e i provvedimenti di fermo, potrebbero esserci anche nei confronti di alcuni ultrà granata per aver fatto esplodere dei petardi all’interno dell’Olimpico. Un mortaretto è finito accanto a uno steward, che è rimasto contuso in modo grave. Anche lui è stato anche lui accompagnato al Pronto Soccorso per essere visitato.