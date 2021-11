L’intervista di Insigne su Maradona: “Ci ha fatto vincere e sarà sempre nei nostri cuori”

Il numero 24 del Napoli ricorda il Pide de Oro. In un’intervista le parole di Insigne su Maradona sono state: “Quando arrivò la notizia fu un duro colpo, scoppiai in lacrime“. Il calciatore della nazionale ha raccontato l’importanza di Maradona per il Napoli e l’emozione provata quando lo conobbe: “Fu indimenticabile“.

L’intervista di Insigne su Maradona

Intervistato da Espn, Insigne racconta il suo idolo: Maradona. A un anno dalla scomparsa del calciatore argentino, l’attaccante ricorda di quando ha appreso la triste notizia e spiega l’affetto dei tifosi partenopei per il Pide de Oro. Le parole di Insigne su Maradona sono state: “Quando arrivò la notizia di Maradona fu davvero scioccante non solo per noi, ma per tutto il mondo. Chiamai la società che mi confermò la notizia, fu un duro colpo, scoppiai in lacrime. Uno come Diego ha fatto tanto per noi, è come uno di famiglia. Lui è sempre nei nostri ricordi e non lo dimenticheremo mai“.

Insigne prosegue celebrando l’attaccamento dei napoletani a Maradona. Ha, infatti, raccontato: “Fa parte di questa città. Anche senza la statua o lo stadio, in ogni strada o nei bar c’è sempre la sua faccia, era bello fargli vedere tutto questo da vivo, ma da lassù sarà orgoglioso di noi“. L’Azzurro ricorda l’affetto di Maradona per la squadra del Napoli. Ha raccontato: “Ci ha fatto vincere e sarà sempre nei nostri cuori. Ha lasciato solo grandi ricordi e si vede dall’affetto della gente, per noi ha fatto tanto. S’è messo contro tutti per difendere questi colori e questa città, ci ha dato tante soddisfazioni. Per il Napoli ha rifiutato anche squadre superiori, voleva essere qui per portare in alto la città. Si faceva voler bene da tutti ed ha dato una mano a tutti“.

Il ricordo personale di Insigne

L’attaccante del Napoli spiega il significato del suo tatuaggio di Maradona. Al riguardo ha dichiarato: “Il tatuaggio l’ho sempre voluto fare, quando è mancato ho colto l’occasione. É sempre con me perché con noi ha fatto tanto, è sempre nel mio cuore“.

Insigne racconta la prima volta che incontrò il suo idolo. Ha detto: “Il primo incontro fu un’emozione incredibile. La prima volta fu al teatro San Carlo e poi qui a Castel Volturno. Al teatro mi feci una foto abbracciato a lui, fu indimenticabile, tornando in taxi piangevo con mia moglie, essere vicino a lui fu una forte emozione. Mi abbracciò ma non parlammo perché c’era tanta gente, intorno a lui c’è sempre tantissima gente“.