Inter: Marotta pensa allo scambio a parametro zero con l’Ajax

Mercato Inter: si profila all’orizzonte il clamoroso scambio con l’Ajax. Marotta è al lavoro per portare ad Appiano Gentile l’erede di Handanovic. Lo sloveno, in questa prima parte di stagione, non convince e la dirigenza nerazzurra pensa già al futuro. Il discorso per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2022, resta congelato. L’età calcisticamente avanzata dell’ex Udinese, potrebbe essere un ostacolo alla sua permanenza alla corte degli Zhang anche per il prossimo anno.

Mercato Inter: avviati i contatti con i Lancieri d’Olanda per una increbile operazione di calciomercato

Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta, è, come insegna la storia recente, un mago delle operazioni a parametro zero. E questa volta l’intrigo assume tinte internazionali. Secondo dli ultimi rumors che circolano nell’ambiente, l’Inter avrebbe in mente di portare a Milano, Andre Onana. L’estremo difensore camerunense attualmente in forza all’Ajax, è in scadenza di contratto, ed ha il profilo ideale per poter difendere i pali dei nerazzurri. Considerato il fragile equilibrio su cui si fondano gli equilibri finanziari del club, questa è l’occasione giusta per ingaggiare un portiere forte senza investire ingenti somme. Le voci dicono che la proposta inoltrata in Olanda, parla di uno scambio alla pari con Eriksen. Al giorno d’oggi non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dell’Inter su contatti avuti con l’Ajax. Ma vari indizi, fanno presumere che l’asse Amsterdam-Milano potrebbe presto infiammarsi grazie a questo affare surreale.