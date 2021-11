Monopoli-Taranto, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud 13? Dove vedere il match

Dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro l’Avellino di Braglia (2-1), il Taranto si prepara ad affrontare un altra temibile partita lontano dallo Iacovone a Monopoli nel quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. Monopoli-Taranto si prospetta un match interessante e spettacolare tra due squadre che sono state protagoniste di un ottimo inizio di stagione e che hanno come obiettivo primario la permanenza in questa categoria. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Monopoli-Taranto, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match .

Monopoli-Taranto, match valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli a partire dalle ore 17.30 di Domenica 14 Novembre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta tv da SKY su Sky Sport (canale 253 del decoder e canale 484 del digitale terrestre) e in diretta tv in chiaro (visibile solo in Puglia e Basilicata) su Antenna Sud 13. Per Monopoli-Taranto è inoltre disponibile la diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che consente ai propri utenti di godere delle emozioni della Serie C su tutti i

dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per questa partita non è invece disponibile lo streaming gratis.