Mourinho si sfoga sui social per il rigore ripetuto da Dybala

José Mourinho ha rilasciato il suo sfogo sui social in merito al rigore sbagliato e ripetuto da Paulo Dybala in Champions League.

Perché sprecare parole in conferenza? Mourinho ci pensa con un post su Instagram

Mourinho ci ha provato in tutti i modi a restare in disparte, ma poi ha ritenuto che quello che ha subito la Roma abbia superato ogni limite.

Il tecnico della AS Roma è stato più volte istigato dai giornalisti, in conferenza stampa. Le ultime domande a riguardo, gli erano state rivolte proprio nella giornata di oggi, alla vigilia della partita Roma-Bodø/Glimt di Conference League. Lui si era limitato a sorvolare con una risposta secca e decisa: “Non parlo di arbitraggi e non parlo di Serie A”.

Le sue dichiarazioni però, hanno trovato valore soltanto per qualche ora. The Special One ha rivelato il suo reale pensiero con un post su Instagram carico dei frame dei rigori battuti da Veretout in occasione di Juve-Roma e di Dybala in Juventus-Zenit: “One hai to be retaken, one han’t… Guess which”. Tradotto in italiano: “Un rigore è stato ripetuto, l’altro no… Indovinate quale”.

Mourinho si riferisce chiaramente al calcio di rigore fischiato da Orsato nel big match Juve-Roma, alla mancata ripetizione del penalty visto che c’erano diversi calciatori bianconeri in area prima del tiro di Vereout dal dischetto.

Mourinho prende in esempio proprio la Juventus, e il rigore di Dybala ripetuto contro lo Zenit San Pietroburgo. Nella gara di Champions di ieri l’arbitro ha fatto ripetere il penalty sbagliato dall’argentino, per la presenza in aerea di giocatori del club russo.

Continuano quindi le polemiche per gli arbitraggi, che sembrano a tratti voler penalizzare la Roma, secondo molti.

Su Twitter l’hashtag #Mourinho in tendenza

Intanto, sono molti i tifosi della Roma che si schierano dalla parte del proprio allenatore.

Su Twitter, non sono mancate però le critiche a The Special One, da parte anche dei tifosi laziali. C’è chi lo accusa di stravolgere i fatti e cadere in vittimismo: “Caro #Mourinho , anche il rigore di #Veretout al derby era da ribattere. Stai tentando la “manipolazione intellettuale”.“ con tanto di foto che conferma quanto preannunciato.