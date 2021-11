MOVIOLA Lazio-Juventus: sufficienza a Di Bello

La moviola Lazio-Juventus che ha visto numerosi episodi, tra cui due rigori alla Vecchia Signora. L’arbitro di gara è stato Di Bello, al Var c’era Banti. I bianconeri vincono 2-0 con due gol di Leonardo Bonucci su rigore.

Moviola Lazio-Juventus

Primo rigore. L’arbitro Di Bello non ha commesso molti errori durante la sfida all’Olimpico, se non l’indecisione sul primo rigore. Il penalty alla Juventus andava dato subito, senza ricorrere al VAR. Era un rigore nettissimo. L’azione sul rigore, con fallo di Cataldi su Morata, era chiaro. Il giocatore biancoceleste non va sulla palla, ma prende lo spagnolo. Di Bello non ha fischiato il rigore all’istante, errore dell’arbitro, ma Banti pone subito rimedio con il Var.

Secondo rigore. Il secondo rigore per la Juve arriva all’80esimo. Reina entra da dietro su Chiesa che lo aveva saltato, colpendo solo l’avversario e mai il pallone. Rigore netto. La Lazio, però, protesta molto, per un possibile fallo all’inizio dell’azione che ha portato al rigore: De Ligt sembra anticipare Muriqi con la gamba sinistra. Il contrasto c’è, ma allo stesso tempo è necessario dimostrare che sia falloso, Di Bello non lo ha ritenuto tale.

Altri episodi. Al 10’ Pedro cade in area, quasi sulla linea di fondo, nel tentativo di sfilare via a Locatelli, ma non c’è irregolarità. Ottima decisione dell’arbitro. Al 71’ Lazzari si inserisce sulla destra e appena prima dell’area di rigore entra in contatto con Pellegrini e cade: sbracciata reciproca, giusto far proseguire. Corretti anche i cartellini gialli per Cuadrado e Hysaj.