Una nuova tegola per Pioli, si ferma un altro giocatore in allenamento per il Milan. Dopo lo stop di Ballo Touré e di Calabria, i rossoneri perdono anche Rebic.

Il Milan continua a non avere tregua quest’anno con gli infortuni. Sempre si più. Questa settimana sono tre i giocatori ad essersi fermati. Ai box, dopo Ballo Touré e Calabria, arriva anche Rebic. A riferire la notizia è Sky Sport. Ante Rebic, che sembrava certo di una maglia da titolare domani sera contro la Fiorentina, ha avuto un problema fisico durante l’allenamento di questa mattina a Milanello. Contro i toscani, toccherà quindi a Rafael Leao partire dal primo minuto come attaccante esterno a sinistra.

Nelle prossime ore verranno valutate ulteriormente le sue condizioni. Sapremo solo più tardi, con certezza, se sarà assente contro i viola o potrà scendere in campo. Nelle prossime ore verrà diramata la lista dei convocati per il match di domani sera all’Artemio Franchi. Pioli spera di non dover fare fronte ad un nuovo infortunio, quest’anno sono stati già troppi. In vista del match anche di Champions League, al tecnico farebbe comodo avere tutti a disposizione. Ore decisive per il croato.