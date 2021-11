Nuovo positivo a Trigoria, è già massima allerta a Roma per una nuova positività al Covid. Dopo Cristante e Villar, anche un altro giocatore della prima squadra è risultato positivo al test effettuato nelle ultime ore.

Nuovo positivo a Trigoria, è Felix Afena-Gyan

Il giocatore positivo al Covid-19 è Felix Afena-Gyan. Il 18enne ghanese è anche vaccinato, ma è risultato positivo all’ultimo controllo dei tamponi in vista del match dei giallorossi. La Roma è in partenza per Bologna, dove domani, 1° dicembre, affronterà il Bologna al Dall’Ara. La Roma ha già ufficializzato tutto con un comunicato ufficiale sui propri canali.

Il giovane attaccante adesso dovrà rispettare un periodo di isolamento di almeno dieci giorni al temrine dei quali dovrà effettuare nuovi test per accertare la negatività. Dalla capitale fanno sapere che Felix non ha alcun sintomo grave, che sta bene. Il ghanese è in isolamento e resterà così fin quando non risulterà negativo.

Una brutta tegola per José Mourinho che dovrà fare a meno del suo nuovo jolly in attacco. Felix aveva segnato una doppietta storica e da record con la maglia della Roma alla sua prima uscita, segnando una doppietta contro il Genoa e regalando alla sua squadra una vittoria importante.