Victor Osimhen era nella sua condizione fisica e psicologica migliore, fin da inizio stagione. Ha trascinato il Napoli verso tante vittorie con i suoi gol (5). Ieri sera, durante la sfida contro l’Inter, l’attaccante si è infortunato in uno scontro aereo con Skriniar. Le ultime indiscrezioni sull’infortunio rivelano che Osimhen verrà operato al Niguarda, salterà molte gare con le fratture che ha subito.

Osimhen verrà operato al Niguarda, salterà molte gare

Contano soprattutto le condizioni di salute, prima di pensare a quanto starà fuori dal campo. Osimhen, infortunatosi ieri sera, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Nei prossimi giorni l’operazione al giocatore al Niguarda di Milano. Ancora tutto da decidere, sono in corso ancora diverse valutazioni. Ancora da stimare i tempi precisi di guarigione.Le condizioni sono apparse fin da subito brutte, oltre a fratture, anche trauma cranico. Così come riportato da Corriere dello Sport.

Le fratture scomposte e multiple, subite tra orbita e zigomo, terrà sicuramente il giocatore lontano dal campo di gioco per un po’ di tempo. Ma sicuramente Victor salterà le prossime 8 partite in programma per gli azzurri. Nell’ordine: Spartak Mosca (Europa League); Lazio, Sassuolo, Atalanta; Leicester (Europa League); Empoli, Milan (a San Siro il 19 dicembre) e Spezia.

Dunque, ci vorrà un mese, forse più per rivedere il centravanti del Napoli sul campo.