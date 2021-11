Pallone d’Oro a Messi, i complimenti di Pelè e le critiche di Casillas

Non tutti sono contenti del Pallone d’Oro a Messi. Se da un lato c’è chi, come Pelé, si complimenta con l’Argentino; dall’altro lato c’è chi, come Casillas, non è d’accordo. Pelè, infatti, ha inviato un messaggio di congratulazioni; Casillas, invece, critica la modalità di assegnazione del premio.

Pallone d’Oro a Messi, il messaggio di Pelè

Subito dopo la conquista del premio, la Pulce riceve i complimenti del re del calcio, Pelè. L’ex calciatore brasiliano ha inviato al neo vincitore una messaggio in cui si legge: “Congratulazioni Lionel Messi per un altro Pallone d’Oro. è sicuramente il giusto tributo a un talento unico. Sette volte, grazie mille“.

Non tutti sono contenti della vittoria dell’Argentino. Uno di questi è Casillas. La sua critica non è rivolta a Messi ma al sistema di assegnazione che non premia il vero miglior giocatore. L’ex portiere su Twitter ha scritto: “Ogni volta è sempre più difficile crede in questi premi, per me Messi è uno dei 5 migliori giocatori di tutta la storia ma bisogna iniziare a saper catalogare chi sono i migliori dopo una stagione. Non è poi così difficile, sono gli altri che lo rendono difficile“. Insomma, la questione se il premio debba essere consegnato in base ai meriti conquistati durante una stagione o se, invece, vada riconosciuto il talento puro di un giocatore.