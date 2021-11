Pallone d’oro 2021, il vincitore è Leo Messi

L’anno 2020 è stato particolare per tutto, anche per il Pallone d’oro, il quale non è stato assegnato. France Football ha deciso di non impegnarsi nell’organizzazione dell’evento in considerazione dei tanti problemi legati alla pandemia. Con grande entusiasmo e attesa, quest’anno, è tornato il Pallone d’oro 2021.

Pallone d’oro 2021 va a Leo Messi

Oggi, 29 novembre a Parigi, France Football assegnerà il premio di miglior giocatore al mondo. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Parigi; tutto prenderà il via alle ore 20:30. Le votazioni si sono chiuse a fine ottobre 2021. Grande attesa anche per l’annuncio della vincitrice del Pallone d’oro 2021 femminile. Verranno assegnati, inoltre, i seguenti premi: Kopa e Yashin.

Classifica finale Pallone d’oro maschile



29) Cesar Azpilicueta, Chelsea; Luka Modric, Real Madrid (ex aequo)

26) Nicolò Barella, Inter; Ruben Dias, Manchester City; Gerard Moreno, Villarreal (ex aequo)

25) Phil Foden, Manchester City

24) Pedri, Barcellona

23) Harry Kane, Tottenham

21) Lautaro Martinez, Inter; Bruno Fernandes, Manchester United (ex aequo)

20) Riyad Mahrez, Manchester City

19) Mason Mount, Chelsea

18) Simon Kjaer, Milan

17) Luis Suarez, Atletico Madrid

16) Neymar, Paris Saint Germain

15) Raheem Sterling, Manchester City

14) Leonardo Bonucci, Juventus

13) Giorgio Chiellini, Juventus

12) Romelu Lukaku, Inter/Chelsea

11) Erling Haaland, Borussia Dortmund

10) Gianluigi Donnarumma (PSG)

9) Kylian Mbappe (PSG)

8) De Bruyne (Manchester City)

7) Salah (Liverpool)

6) Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

5) Kanté (Chelsea)

4) Benzema (Real Madrid)

3) Jorginho (Chelsea)

2) Lewandowski (B. Monaco)

1) Leo Messi (Barcellona/ PSG)

ATTACCANTE DELL’ANNO, TRIONFA LEWANDOWSKI

È Robert Lewandowski del Bayern Monaco il vincitore del premio Attaccante dell’anno, novità di France Football del 2021.

Il Pallone d’Oro femminile va ad Alexa Putellas, spagnola del Barcellona . Le altre finaliste erano Hermoso (Spa), Kerr (Aus), Martens (Ola) e Miedema (Ola).

Il Premio Yashin va a Donnarumma. Il miglior portiere del 2021 è Gigio.