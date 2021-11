Partite Champions 8 dicembre a rischio a causa della variante Omicron

Due partite della Champions League dell’8 dicembre rischiano di essere disputate in campo neutro o a porte chiuse, se non rinviante a causa della variante Omicron. Il match Bayern Monaco- Barcellona potrebbe essere giocata a senza pubblico. La sfida Manchester United- Young Boys, invece, potrebbe svolgersi in campo neutro o rinviata.

Partite Champions 8 dicembre, ipotesi porte chiuse per il Bayern

La variante Omicron preoccupa sempre di più, soprattutto in Germania. La partita Bayern Monaco- Barcellona rischia di essere giocata a porte chiuse per provvedimento del governatore della Baviera Markus Soder. Il governatore ha, infatti, dichiarato che impedirà ai tifosi di partecipare alle partite. Non c’è ancora un accordo nazionale in quanto non è stato ancora annunciato l’entrata in vigore delle nuove misure. In Germania si stanno prendendo provvedimenti seri su situazione pandemica e vaccini. Tra di queste anche la sospensione dello stipendio, come il caso di Kimmich positivo e il Bayern non gli paga lo stipendio perché non vaccinato.

Manchester United- Young Boys su campo neutro o rinviata

A causa della nuova variante anche il match tra Manchester United- Young Boys rischia il rinvio o il campo neutro. Le nuove misure impongono che chiunque arrivi in Svizzera dal Regno Unito debba isolarsi per 10 giorni. In queste condizioni, a meno che non ci siano eccezioni, la soluzione è quella di giocare in un campo neutro. L’ipotesi del rinvio sembra improbabile, in quanto si tratta dell’ultima partita del girone e nei giorni successivi sono in programma i sorteggi per gli ottavi e i playoff dell’Europa League.