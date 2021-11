Rinnovo-Pioli, pronto un biennale per il tecnico del Milan

Continueranno insieme il percorso intrapreso, Stefano Pioli ed il “nuovo” Milan, che porta senza dubbio la sua firma. Dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, il rinnovo che lo legherà al club rossonero almeno fino al 2023, sembra proprio ad un passo. Le parti avrebbero raggiunto un’intesa nelle scorse settimane, tanto che sembrava essere già in programma la firma del contratto prima delle vacanze natalizie.

Secondo quanto riferito da SportMediaset però, ancor prima della gara contro l’Atletico, il ds del Milan Frederic Massara avrebbe svelato che l’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Stefano Pioli dunque, percepirà una cifra pari a 3,5 milioni di euro a stagione, che potrebbero salire a 4 con i bonus.

Milan, sacrificio e forza di volontà: le carte vincenti dei rossoneri

Arrivato al Milan nel 2019, il percorso a tinte rossonere si è mostrato fin da subito in salita per il tecnico Stefano Pioli. Arriva dopo qualche settimana un doloroso ko contro l’Atalanta, per un risultato di 5-0, che non faceva di certo ben sperare. Pezzo dopo pezzo, Pioli ha rimesso insieme le componenti di un puzzle, permettendo al Milan di acquisire più sicurezza in campo.

Da Leao, a Saelemaekers, fino a Tonali, i miglioramenti dei giocatori rossoneri sono sotto gli occhi di tutti. Spirito di sacrificio, e forza di volontà sono tra le caratteristiche che il tecnico nato a Parma, cerca di trasmettere giorno dopo giorno alla sua squadra. Una crescita che porterà a breve al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, e che – secondo la stessa fonte – lascerà aperta la possibilità di prolungare fino al 2024.