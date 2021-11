Roma, la nuova idea di Mou: il centrocampista più seguito in Europa

La società giallorossa sta lavorando per correre ai ripari nella sessione di mercato di gennaio, soprattutto nella prossima estate. Intanto continuano i sondaggi per chi portare a Roma, la nuova idea di Mou è uno dei centrocampisti più desiderati in Europa.

Roma, la nuova idea di Mou: Grillitsch

Tiago Pinto senza sosta nelle ultime settimane, lavora a stretto contatto con lo Special One per rinforzare l’organico. Per il centrocampo le idee sono tante, così come i nomi che sono spuntati nell’ultimo periodo. Nella lista di Pinto anche Ruben Loftus–Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottanham. Difficile veder arrivare Douglas Luiz in capitale, il prezzo del cartellino è troppo alto: 35 milioni.

Ma l’alternativa c’è, ed ha già un nome: Florian Grillitsch. I capitolini stanno prendendo piede nelle ultime ore alla strada che li riporta in Bundesliga. Florian Grillitsch, centrocampista ventiseienne, ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Hoffenheim. Seguito da numerose società, sia italiane che Europee, l’austriaco ha un profilo perfetto per essere inserito tra Veretout e Cristante.

Altri nomi vicini alla società giallorossa per rinforzare l’organico nelle mani di José Mourinho è Denis Zakaria. Lo svizzero, in forza al Borussia Moengladbach, è una delle principali opzioni, ma sembra essersi complicata la trattativa, anche per il prezzo, troppo alto.