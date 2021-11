Roma, rivoluzione in arrivo: la strategia della società

A Roma rivoluzione in arrivo. Già a gennaio, con la finestra di mercato, la società dei Friedkin ha intenzione di apportare grandi cambiamenti, in modo che lo Special One possa affrontare il resto della stagione al meglio. Rivoluzione che continuerà fino al prossimo mercato estivo, per continuare ad essere competitivi.

Roma, rivoluzione in arrivo: ecco cosa ha in mente la società

I cambiamenti che vedremo a Roma porteranno via dalla capitale alcuni giocatori che sono stati più che altro un flop o che risultano in esubero. Nonostante Shomudorov e Abraham spesso siano stati decisivi, in due hanno messo a segno soltanto cinque gol. Pochi. Tiago Pinto, con l’aiuto di Mou, proverà a invertire la situazione di disagio della rosa. C’è anche da capire Vina, che al momento non ha risposto con grandi prestazioni, alquanto altalenante il rendimento dell’uruguaiano.

I nomi in lista sono: Ceballos, Zakaria, Pedersen e Nacho, attualmente i principali obiettivi per rinforzare centrocampo e difesa. Non solo, interessano anche Loftus-Cheek del Chelsea e Winks del Tottenham per il centrocampo. Mentre per la difesa si insegue ancora Rüdiger che a giugno si libera a parametro zero dal Chelsea e ha già molte offerte, la Roma prova ad anticipare tutti.