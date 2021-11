Dopo la vittoria ottenuta in trasferta in campionato contro il Genoa (0-2) grazie alla doppietta del giovanissimo Felix Afena-Gyan, la Roma di Mourinho si prepara ad affrontare lo Zorya Luhansk nel quinto turno della fase a gironi della Conference League. Roma-Zorya si prospetta un match cruciale per il destino del Gruppo C in quanto, in caso i vittoria, i padroni di casa (attualmente a quota 7 punti) ‘tamponerebbero’ il Bodo Glimt, attualmente primo nel girone a quota 8 punti. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Roma-Zorya streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match.

Roma-Zorya, match valido per il quinto turno della fase a gironi della Conference League, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma (Italia) a partire dalle ore 21.00 di Giovedì 25 Novembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta tv da SKY su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252) e in diretta streaming su DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc, tablet e smart tv. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming sulla piattaforma NOW TV e per gli abbonati da più di un anno a Sky su SKY GO. Per Roma-Zorya non è disponibile quindi né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.