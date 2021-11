Scambio Juve-PSG: operazione di mercato in arrivo

Non tutti gli scambi riescono, l’ultimo che ha fatto la Juventus non è stato un grande affare. Arthur, arrivato nel 2020, ideato come una delle trattative più interessanti, è stata un vero flop. Ma a Torino hanno in mente una nuova operazione: scambio Juve-PSG.

Scambio Juve-PSG: Paredes per Arthur

“Oggetto” di scambio ancora Arthur. Il brasiliano 25enne in forza ai bianconeri sembra interessare ai francesi. L’ex Barcellona, che non sembra piacere tanto a Max Allegri, non riesce a trovargli lo spazio giusto, potrebbe lasciare Torino a breve. Lo scambio Juve-PSG prevede la partenza di Arthur verso Parigi e l’arrivo di Leandro Paredes a Torino.

Il 27enne albiceleste gioca un ruolo secondario anche nella formazione parigina di Mauricio Pochettino, quindi non stupirebbe che il Paris Saint-Germain possa essere felice di dare il via libera a un’operazione che, secondo la stessa fonte, avverrebbe attraverso incarichi a breve o lungo termine. Arthur è partito titolare soltanto una volta con Allegri in panchina, per Paredes non è diverso, per lui due gare. Un cambio che farebbe comodo alle due società e felice i due giocatori.

L’operazione, se dovesse trovare appoggio e intesa tra tutti gli interessati, potrebbe avviarsi a breve e concludersi già nella prossima finestra di mercato, così come conferma anche CMN.