Volley femminile A1, Conegliano si prepara ad un altro big match

Volley femminile A1, Conegliano si sta godendo il magico momento dopo l’ennesima vittoria, questa volta sudata, contro Monza. I due punti ottenuti consentono alle pantere di guidare a + 3 dal gruppo delle inseguitrici ferme a quota 11, stiamo parlando della coppia Novara-Scandicci.

Le pantere si stanno preparando per un altro big match che si svolgerà al Palaverde sabato prossimo, questa volta le avversarie saranno le farfalle di Busto Arsizio che dopo un inizio col botto hanno rallentato la propria corsa perdendo contro Chieri e Busto Arsizio .

Il match naturalmente per Egonu e compagne non sarà semplice ma le 70 vittorie consecutive ottenute fanno capire l’assoluto valore di questa squadra che non sembra trovare ostacoli lungo il proprio percorso.

La differenza al momento è stata data proprio dagli scontri diretti visto che nel complesso le inseguitrici stanno facendo molto bene ma hanno frenato la loro corsa proprio contro le pantere, vedi Novara.

Quella di sabato è una partita che chiaramente mostra tutti i favori del pronostico dalla parte della squadra veneta a caccia dell’ennesima vittoria che consoliderebbe il primato in classifica.

Daniele Santarelli è abilissimo nel mantenere sempre alta la concentrazione delle proprie ragazze e anche in questo caso certamente metterà in guardia dalla pericolosità delle farfalle in cerca di riscatto.