Volley femminile A1, la top scorer dell’ultimo turno

Volley femminile A1, si è giocata nel week end del 13 e 14 novembre la 7.a giornata di andata che verrà ricordata a lungo per il record mondiale di vittorie consecutive eguagliato da Conegliano, 73 come quelle del Vakif. Vediamo chi è stata la top scorer di questo turno di campionato. Con 30 punti firmati è stata Paola Egonu proprio nella sfida vinta in trasferta a Cuneo in cinque set a segnare il numero maggiore di punti.

Per lei una percentuale in attacco del 51%, sono arrivati 27 punti su 53 attacchi e tre muri andati a segno. Quattro gli errori in attacco mentre non sono arrivati punti diretti al servizio, uno dei fondamentali nei quali di solito la campionessa sa pungere molto.

Una Conegliano che delle ultime quattro partite giocate ne ha vinte tre al tie-break, fattore insolito se rapportato allo scorso campionato nel quale fioccavano le vittorie da tre punti.

Un dato sul quale riflettere ? Presto per dirlo, normale che le squadre che proveranno a infastidire le pantere stiano facendo di tutto per rendere la vita complicata alle ragazze di coach Santarelli che forse devono ancora trovare il loro gioco migliore. C’è da dire che la squadra ha dovuto fare i conti con infortuni importanti e che comunque , nel complesso, quello che le venete stanno facendo rimane qualcosa di straordinario .