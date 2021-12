Atalanta cerca il rilancio in campionato e nuovi record

Dimenticare la disfatta contro la Roma e conquistare a Genova l’ennesimo record della sua storia. L’Atalanta, con una vittoria, archivierebbe il girone di andata con un nuovo primato, quaranta punti in classifica. Gasperini ritrova la sua ex squadra in caduta libera, dieci punti e zona retrocessione, condivisa con Cagliari e Salernitana. Una sorta di ultima spiaggia per Shevchenko, che da quando è approdato alla guida rossoblu, ha raccimolato un solo punto in sei partite.

I numeri dell’ex Gasperini contro il Genoa

Guardando la storia degli incontri tra l’allenatore dei nerazzurri e il Genoa i numeri parlano chiaro, dieci partite di campionato giocate dal 2016 a oggi, con sette vittorie per l’Atalanta, due pareggi ed un solo successo per i rossoblu. Per la ricorsa al nuovo record, Gasperini si affida alla tradizione favorevole lontano da Bergamo, venticinque punti contro i dodici raccolti in casa. L’allenatore sostituisce l’infortunato Toloi con Demiral, Sheva invece spera invece che il suo ex pupillo Malinovskyi, lanciato in Nazionale proprio dall’ex milanista quando era ct dell’Ucraina, non gli giochi un brutto scherzo.

Formazioni ufficiali

GENOA – Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro.

ATALANTA – Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Miranchuk; Malinovskyi, Zapata.