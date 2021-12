Calciomercato: Agnelli sorprende tutti e vuole dare una svolta in attacco

f

La Juventus non sta passando un bel momento, il pareggio di Venezia ha ridimensionato le aspettative societarie e la posizione in classifica non è delle più rosee in prospettiva Champions. Andrea Agnelli si sta convincendo sul fatto che il calciomercato quest’anno deve concentrarsi sull’attacco, Allegri spesso ha lamentato un fattore importante cioè la troppo bassa media realizzativa rispetto alle attuali prime quattro in classifica.

I nomi per l’attacco bianconerovlao

Il primo attaccante a cui è interessata la Juventus e non solo (parecchi club stanno sondando la pista) è ovviamente Dusan Vlahovic, ma Agnelli ha in lista altre alternative, una è Scamacca già seguito dall’Inter, la seconda non da sottovalutare i corteggiamenti per Mauro Icardi. Il più difficile da raggiungere è sicuramente il serbo, dato che vengono fatte non indifferenti resistenze dalla società viola, invece per l’argentino la strada è più semplice, dato che lo stesso Agnelli ha in mente la formula del prestito di sei mesi con diritto di riscatto e per il club francese la soluzione potrebbe essere interessante. Oramai a questo punto della stagione, i bianconeri devono darsi da fare per riagganciare il treno che porta in Europa, avere altre defaillance potrebbe voler dire un grave danno alla società.