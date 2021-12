Calciomercato: strategie di mercato che coinvolgono gli attaccanti

Cambiano il volto delle stagioni, infiammano gli stadi, fanno saltare di gioia gli allenatori, danno sostanza ai sogni, sono i più ricercati ed i più costosi ed ovviamente i più pagati, sono gli attaccanti.

Gli attaccanti sul mercato

Il più desiderato del momento è senza dubbio Gianluca Scamacca. Un trascorso nelle giovanili tra Lazio e Roma, un’adolescenza di prestiti in giro tra Italia e Olanda, poi quest’anni finalmente la sua consacrazione. Tutte le big lo vogliono, la Juventus anche subito, Milan e Inter per giugno, il Sassuolo è pronto ad aprire l’asta al migliore offerente. Il sostituto c’è già nella squadra neroverde e si chiama Giacomo Raspadori, il ragazzo ha già bruciato le tappe in serie A ed in azzurro. Anche Icardi da Parigi cerca copertine in Italia, nel Psg una miseria di goal e nel gruppo di stelle del Psg sembra ormai una meteora. Il giocatore ha bisogno di nuove sfide e l’Italia torna nel suo destino, i francesi però vogliono la garanzia che il suo viaggio in Italia sia di sola andata (no prestiti). Da prendere subito ci sarebbe Muriel, solo sei volte titolare in questa stagione, sempre sostituito, il feeling con Gasperini è ai minimi termini. In Italia o in Europa finirà sicuramente Dusan Vlahovic, che ad un anno e mezzo dalla scadenza ha gli occhi addosso dei club facoltosi del continente. La Fiorentina per sostituirlo ha in mente Belotti, dal primo febbraio sarà libero di decidere il proprio destino, e sicuramente le offerte non gli mancheranno.