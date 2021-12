La Procura Federale archivia momentaneamente il caso Suarez: il comunicato ufficiale

Caso Suarez: la Procura della FIGC archivia il procedimento che era stato aperto per fare luce sull’esame sostenuto dal calciatore uruguaiano. Come si ricorderà, gli organi inquirenti, avevano inaugurato un filone di indagini, per portare alla luce eventuali illeciti sportivi. Dall’azione dei magistrati non sono emersi elementi sufficienti per un potenziale rinvio a giudizio. Pertanto, stamattina con un comunicato ufficiale, si è resa nota la decisione di archiviazione.

Caso Suarez: ecco il comunicato ufficiale di archiviazione delle indagini

Nella nota diramata dalla Procura Federale, si sottolinea che su “parere conforme della Procura Generale dello Sport”: “Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o tesserati”. Il comunicato, tuttavia, non esclude una possibile riapertura dell’inchiesta giudiziaria: “in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dall’Autorità Giudiziaria”. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervistato nei giorni scorsi aveva già anticipato la decisione degli organi inquirenti. Ma, nell’ambito di quel confronto giornalistico aveva tenuto a precisare che: “C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti, aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti”. Nonostante ciò, il caso Suarez è momentaneamente chiuso.