Covid in Serie A: Elams positivo, timore per Chiellini a contatto con un contagiato

Non si fermano i casi di Covid in Serie A. Dopo Osimhen anche Elmas contagiato. In casa Juve paura per Chiellini che ha avuto contatti con dei positivi. Napoli e Juventus si affronteranno alla ripresa del campionato

Nuovi casi Covid in Serie A

Continuano i casi Covid in Serie A. Dopo la notizia di Osimhen e Lozano contagiati, Il Napoli ha annunciato la positività di un altro suo giocatore. Eljif Elmas è risultato positivo in seguito a un tampone molecolare effettuato in macedonia nella serata di iri prima del suo rientro in Italia. Il giocatore è vaccinato e asintomatico, rispetterà il periodo di isolamento a casa.

Timore in casa Juventus anche per Chiellini. In un comunicato il club fa sapere: “Assente Giorgio Chiellini, a causa di contatti con una persona positiva al covid-19“. La squadra, infatti, si è ritrovata ieri pomeriggio allo Juventus Training Center per cominciare a preparare le sfide di Gennaio. I Bianconeri ad inizio 2022 hanno in programma match importati. Il giorno della befana c’è la sfida con il Napoli, subito dopo, il 9 gennaio, partita contro la Roma, dopo Udinese e Sampdoria, la Juventus dovrà affrontare il Milan. Il tutto senza contare il Big match di Supercoppa Inter-Juventus, in agenda il 12 gennaio ma in bilico tra rinvio e conferma della data. Entrambe le squadre, infatti, stanno pensando di posticipare la partita. L’ipotesi di rinvio nasce a seguito delle nuove misure per il contenimento della pandemia che riducono la capienza degli stadi.