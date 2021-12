Serie A, dove vedere Juventus Cagliari in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Juventus Cagliari: dove vedere il match in diretta tv e streaming. Dopo la vittoria per 2 a 0 nel segno di Morata e Cuadrado al “Dall’Ara” contro il Bologna di Mihajlovic, per la Juventus è tempo di pensare alla partita contro il Cagliari. Infatti mercoledì 22 dicembre gli uomini di Allegri saranno impegnati allo “Stadium” contro i sardi. L’impegno sulla carta sembra agevole da superare, visto che gli isolani sono attualmente penultimi in classifica con 10 punti. Ma ciò non deve far sottovalutare l’impegno alla formazione bianconera, chiamata a vincere per riagguantare la zona Champions e per trovare la quarta vittoria delle ultime cinque uscite. Sul fronte infortuni la Vecchia Signora, probabilmente, dovrà fare a meno di Dybala e quasi certamente di Pellegrini, uscito malconcio contro i felsinei.

Dove vedere Juventus Cagliari in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Dario Marcolin. Vi è l’opportunità di seguire lo scontro anche da dispositivo mobile scaricando, gratuitamente, da qualsiasi digital store l’app dell’emittente. L’appuntamento è per mercoledì 22 dicembre, con fischio di inizio fissato per le 20:45.