Dove vedere Juventus-Genoa, streaming e diretta tv

DOVE VEDERE JUVENTUS-GENOA – SERIE A –

L’Allianz Stadium ospiterà la sfida Juventus-Genoa domenica 5 dicembre 2021 alle ore 20.45. Gara valida per la 16esima giornata di Serie A.

La Juventus dopo due ko ritrova la vittoria contro la Salernitana in trasferta. Sembra aver ritrovato anche gli attaccanti che tornano al gol (Dybala e Morata). Allegri e la sua formazione continuano ad avere alti e bassi, questo ha complicato i piani verso lo scudetto, ma i bianconeri non mollano. Genoa sarà un’altra tappa importante.

Il Genoa arriva da un brutto ko contro il Milan, 3-0 in casa. Continua la serie negativa del Grifone che con i pochi risultati positivi ottenuti è in zona retrocessione: 18esimo posto con appena 10 punti in 15 partite. Un ruolino da invertire per non finire nel baratro e non riuscire più a recuperare per restare nella massima serie. Contro i bianconeri non sarà facile, ma il Genoa ha tutte le carte in regola per fare bene.

Dove vedere Juventus-Genoa

Il match di Torino verrà trasmesso in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti). Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Il match è disponibile anche in streaming live e on demand. Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet, una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick.