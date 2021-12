Dove vedere Juventus-Malmoe, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE JUVENTUS-MALMOE – CHAMPIONS LEAGUE –

La sfida all’Allianz Stadium tra Juventus-Malmoe si gioca mercoledì 8 dicembre alle ore 18.45. Valida per la sesta giornata del Gruppo H, dove i giochi sono già fatti (passano il turno Juve e Chelsea), ma i bianconeri potrebbero qualificarsi al primo posto. Per il Malmoe l’esperienza europea finisce qui per quest’anno, sono ultimi in classifica.

Dove vedere Juventus-Malmoe

La Juventus, dopo il brutto KO contro il Chelsea nella scorsa giornata di Champions League, torna in campo per l’ultima giornata dove potrebbe anche raggiungere il primo posto. Tutto dipende anche dagli altri risultati. Intanto i bianconeri attendono il Malmoe a Torino. Al momento la Vecchia Signora è al secondo posto con 12 punti, gli stessi del Chelsea, ma con differenza di reti negli scontri diretti.

Il Malmoe, dopo 5 giornate di Champions, non è riuscito a racimolare più di 1 punto, raccolto in casa contro lo Zenit (1-1). Gli svedesi sono ultimi in classifica con un punto e sono già destinati a riprovarci l’anno prossimo. I giochi sono fatti in Champions, mentre in Svezia la squadra di Tomasson dopo lo 0-0 con l’Halmstad è campione di Svezia. Nel weekend grande festa coi tifosi all’Eleda Stadion. È il 22° titolo vinto, il secondo consecutivo.

I precedenti tra Juventus e Malmoe sono 3: i bianconeri hanno sempre vinto.

Dove vedere Juventus-Malmoe

La sfida tra Juventus e Malmo verrà trasmessa in diretta streaming su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Non solo, gli utenti che hanno abbonamento a Sky potranno seguire la diretta streaming del match grazie al servizio Sky Go: vi basterà collegarvi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

Infine ci sono anche le opzioni di Now, il servizio streaming live e On demand di Sky e Infinity+, servizio a pagamento di Mediaset.