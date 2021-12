Dove vedere Roma-Inter, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE ROMA-INTER – SERIE A –

Il big match della 16esima giornata di Serie A si gioca all’Olimpico della capitale: Roma-Inter. Una sfida nelle sfide che vede anche il primo confronto stagionale di Mou contro la sua ex squadra. L’Inter che continua la corsa scudetto, la Roma che proverà a bloccare i nerazzurri. Il fischio d’inizio è per sabato 4 dicembre 2021 alle ore 18.

La Roma arriva da un altro ko stagionale, quello contro il Bologna al Dall’Ara. E’ bastano un gol di Svanberg nella metà del primo tempo per stendere i giallorossi. La formazione di Mou resta al quinto posto con 25 punti.

L’Inter mette in cassaforte altri tre punti e prosegue la ricorsa scudetto, in attesa di altri passi falsi delle squadre che ha davanti: Milan e Napoli; rispettivamente ad uno e due punti di differenza. Inzaghi torna in capitale e spera di aver studiato bene come abbattere gli avversari e trovare l’aggancio alla testa della classifica.

I precedenti Roma-Inter contano ben 206 precedenti tra le varie competizioni. Con 206 partite tra campionato e coppe (anche europee), l’Inter è di gran lunga l’avversario più affrontato dalla Roma dal 1927. Sono 88 i successi dell’Inter, 57 pareggi e 60 vittorie dei giallorossi.

Dove vedere Roma-Inter

La sfida all’Olimpico, in scena sabato pomeriggio 4 dicembre a partire dalle ore 18, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti). Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.