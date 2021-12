Dybala-Juve fino al 2026, rinnovo sotto l’albero

Paulo Bruno Exequiel Dybala, anni 28, sta per firmare un rinnovo di contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026. Arrivato alla Juventus nel 2015 dopo 193 partite e 77 gol all’attivo, di comune accordo con la società, si è deciso un prolungamento di contratto importante, sintomo della fiducia e del “peso specifico” che ha il giocatore all’interno della squadra. L’agente del giocatore, Jorge Antun, è già a Torino e si parla di una cifra che si aggira sugli 8 milioni a stagione più 2 di bonus da firmare prima di Natale.

I dettagli del rinnovo di Dybala

Nei dettagli del contratto ci dovrebbero essere anche dei bonus legati alle presenze, vista la “fragilità” del giocatore, soggetto anche quest’anno a numerosi infortuni, ma che la società si è sentita in “dovere” di inserire. Dybala viene da una stagione opaca, quella scorsa, che causa Covid-19 lo ha fatto stare fuori dal campo per molto tempo, riuscendo a totalizzare solo 13 partite con 5 gol e 3 assist. Questi ripetuti infortuni, però, non hanno impedito al campione argentino di legarsi indissolubilmente alla maglia bianconera per i prossimi 5 anni, sintomo della qualità e della fiducia reciproca. Il vice-capitano juventino è, e sarà sempre un valore aggiunto per la squadra di Allegri, che non naviga attualmente in buona posizione nel campionato italiano, al contrario della Champions League dove si è classificata come prima in classifica nel proprio girone e che affronterà negli ottavi il Villareal. Chissà se la musichetta della Champions non possa risvegliare nel 10 bianconero vecchi ricordi e iniziare nel migliore dei modi questo rinnovo di contratto.