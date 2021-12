Empoli Milan: presentazione partita e formazioni ufficiali

Questa sera, alle ore 20.45, il Milan affronterà l’Empoli allo stadio “Carlo Castellani. La partita valevole per la 19esima giornata di serie A ed ultima sfida del girone di andata.

Il Milan cerca il riscatto

Il Milan vorrà riscattarsi dall’ultima sconfitta con il Napoli, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori. Nella lista degli assenti sicuramente Ibrahimovic, non convocato a causa di un sovraccarico al ginocchio. Non sarà presente anche Leao, che sicuramente tornerà nel match del 6 gennaio contro la Roma. Out anche Kjaer, Calabria e Rebic. Scelte dunque obbligate per Pioli.

Empoli andata da record

L’Empoli, quest’anno al quattordicesimo campionato di serie A della sua storia, sta per centrare un traguardo record: 27 punti il massimo punteggio al termine di un girone di andata in massima divisione, al momento eguagliato alla stagione 2015/16 con Marco Giampaolo allenatore. E’ record di reti segnate (28), a prescindere dal risultato di stasera nel match contro il Milan. L’allenatore Andreazzoli potrebbe, come consueto, cambiare qualche elemento. Si rivedrà l’ex Cutrone dal primo minuto in coppia con Pinamonti.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI – Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi, Henderson, Ricci, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

MILAN – Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Kessié, Saelemaekers, Giroud.