Eriksen ufficiale la risoluzione del contratto

L’Inter ed Eriksen trovano l’accordo per la risoluzione del contratto, il giocatore danese non potrà continuare a giocare in Italia. Nella giornata di giovedì nella sede dell’Inter in via della Liberazione, c’è stato l’incontro tra il giocatore ed il procuratore Martin Schoots, con in dirigenti della squadra meneghina. Le parti hanno firmato l’accordo che decreta la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe dovuto durare fino al 2024 (anno della naturale scadenza del contratto). Eriksen dopo un avvio complicato, è stata una delle pedine fondamentali (8 goal) che hanno determinato la vittoria del campionato di serie A nella stagione 2020/2021. Al giocatore danese è stato applicato un defibrillatore sottocutaneo, che gli darebbe la possibilità di tornare in campo, ma ovviamente non in Italia, dove le regole sono ferree da questo punto di vista. I tifosi dell’Inter stanno facendo sentire sui profili social di Christian Eriksen tutto il loro affetto e si aspettano che il giocatore torni nel 2022 a calcare il prato di San Siro per un caloroso saluto.

L’Inter prova a recuperare altri soldi

Definite ora tutte le pratiche necessarie con l’Ufficio del Lavoro, il club proverà a recuperare lo stipendio versato in questi mesi di forzata inattività attraverso l’indennità Uefa. A questo si aggiunge anche una assicurazione privata che copre l’attuale valore del cartellino, circa 11 milioni.