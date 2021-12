Fiorentina a valanga sulla Salernitana, Vlahovic doppietta e caccia al record di CR7

E’ una Fiorentina da sogno quella che schianta la Salernitana con un rotondo 4-0 e con una doppietta del solito Vlahovic. Al Franchi centra la terza vittoria consecutiva in serie A e si porta saldamente davanti alla Juventus e la Roma, l’obbiettivo Europa è sempre più concreto.

Le parole di Italiano contento della squadra

“Fare goal su una situazione provata in allenamento, vuol dire che quando ci si allena lo si fa con la testa e con la voglia di portare in campo tutto quello che si prova in settimana. Il coinvolgimento dei ragazzi mi lascia felicissimo forse più di una vittoria, perchè vederli impegnati nel riproporre il lavoro è la soddisfazione più grande”.

Vlahovic da record

Dusan Vlahovich è stato eletto giocatore del mese, sta stracciando vari record e tra questi, è ad un solo goal da CR7 come miglior realizzatore in Italia nell’anno solare (negli ultimi 60 anni). trentadue goal nel 2021 contro i tretatre quelli di Ronaldo il quale a sua volta aveva superato Toni nel 2005 che era a quota trentuno goal. Tornando però al giocatore della Fiorentina è forse riduttivo considerarlo giocatore del mese, ricordiamo quando venne acquistato da Corvino nel 2018 dal Partizan il suo valore era due milioni di euro, oggi la quotazione supera i 50 milioni.