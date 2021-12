Getafe- Real Madrid, dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn? Le probabili formazioni

Getafe Real Madrid, dove vederla. Per gli uomini di Carlo Ancelotti è un periodo davvero d’oro. I Merengues, nell’ultima giornata del campionato spagnolo, hanno sbancato il San Mamès battendo l’Athletic Bilbao per 2 a 1. Reduci da quattro vittorie in cinque gare i Blancos si affideranno alle magie di Benzema. Invece il Getafe non sta vivendo delle settimane positive visto che si trova in piena zona retrocessione a 15 punti. I pronostici danno i madridisti come super favoriti. L’ultimo confronto, ad aprile, tra le due squadre vide i padroni di casa guadagnare un punto prezioso contro la corazzata di Madrid.

Getafe Real Madrid, dove vederla: Sky o Dazn?

Il match sarà trasmesso, sia in diretta che in streaming, in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche da dispositivo mobile o tablet, scaricando gratuitamente l’apposita app da qualsiasi digital store. Telecronaca della partita affidata a Stefano Borghi. L’appuntamento è per domenica 2 gennaio ore 14:00.

Le probabili formazioni

Getafe (4-3-2-1): Soria; Suarez, Djene, Mitrovic, Olivera; Florentino, Maksimovic; Unal, Alena, Sanchez; Mata. All: Quique Sanzhez Flores

Real Madrid (4-3-3): Fuidias; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Kasemiro, Croos; Hazard, Benzema, Rodrygo. All: Carlo Ancelotti