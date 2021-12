Giudice sportivo campionato Serie A, cinque squalificati per la 19esima giornata

Dopo la diciottesima giornata saranno in cinque a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale, ecco l’elenco dei tre giocatori che saranno assenti nel prossimo turno:

– Christian Biraghi (Fiorentina)

– Gabriel Razvan Marin (Cagliari)

– Giangiacomo Magnani (Verona)

– Nicolò Barella (Inter)

– Federico Ceccherini (Verona)

Le squalifiche sono frutto di cartellini rossi diretti, doppie ammonizioni e per il raggiungimento del quinto cartellino giallo. Il capitano della Fiorentina Christian Biraghi, espulso per doppia ammonizione contro il Sassuolo, il centrocampista del Cagliari Gabriel Razvan Marin, anche lui espulso per doppia ammonizione nella sfida persa contro l’Udinese e Giangiacomo Magnani del Verona, espulso per fallo da ultimo uomo nella sconfitta con il Torino. Nicolò Barella dell’Inter e Federico Ceccherini del Verona, salteranno il primo turno del girone di ritorno, per avere raggiunto il tetto dei cinque cartellini gialli.

Eventuali sosituti

Ecco gli eventuali sostituti:

– Terzic il probabile sostituto di Biraghi,

– Deiola prenderà il posto di Razvan

– Veloso e Sutalo i probabili sostituti di Magnani e Ceccherini

– Gagliardini l’indiziato sostituto di Barella.

Multato il Milan

Multato il Milan di 10.000 Euro, ecco l’estratto della motivazione: “per avere la totalità dei suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”