Giudice sportivo Campionato Serie A, sette squalificati per la 17 giornata

Dopo la sedicesima giornata saranno in sette a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale ecco l’elenco completo degli otto giocatori che saranno assenti nel prossimo fine settimana:

1 – Pietro Ceccaroni (Venezia), per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

2 – Sergej Milinkovic Savic (Lazio), doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

3 – Samir Santos (Udinese – quinta ammonizione)

4 – Rusland Malinovskyi (Atalanta – quinta ammonizione)

5 – Nicolò Zaniolo (Roma – quinta ammonizione)

6 – Gianluca Mancini (Roma – quinta ammonizione)

7 – Nicolas Dominguez (Bologna – quinta ammonizione)

Situazione assenti Lazio

La squalifica di Milinkovic Savic in Sampdoria – Lazio, oltretutto protagonista di una grande partita lo vedrà escluso dalla partita con il Sassuolo. probabile l’impegnò dal primo minuto di Luis Alberto, con un centrocampo composto da Basic e Cataldi, i quali hanno dimostrato solidità ed equilibrio sull’assetto di squadra.

Situazione assenti Roma

E’ un momento no per la Roma anche sul piano delle assenze, Zaniolo e Mancini dopo l’ennesima ammonizione rimediata nel match con l’Inter saranno assenti contro lo Spezia. Rientreranno Abraham e Karsdorp dalla squalifica, ma Mourinho dovrà ancora fare a meno di Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy e Afena Gyan.