Giudice sportivo Campionato Serie A, tre squalificati per la 18esima giornata

Dopo la diciassettesima giornata saranno in tre a saltare il prossimo turno del campionato di serie A. Su segnalazione della procura federale ecco l’elenco completo dei tre giocatori che saranno assenti nel prossimo fine settimana:

– Success (Udinese)

– Afena-Gyan (Roma)

– Ayhan (Sassuolo)

Le squalifiche sono tutte frutto di cartellini rossi in quanto nessun giocatore aveva squalifiche arretrate e nessun diffidato è stato ammonito.

Di seguito le situazioni che hanno determinato le squalifiche: Afena-Gyan della Roma, che paga l’ingenuità del doppio giallo nel finale con lo Spezia, di Ayhan del Sassuolo, per fallo da ultimo uomo in Sassuolo-Lazio su Muriqi al limite dell’area, e di Success dell’Udinese, per la rissa a tempo scaduto col Milan (che potrebbe costargli anche più di un turno di stop).

Multate Genoa, Sampdoria e Cagliari

Ammenda di 10.000 Euro alla Società Genoa per avere i suoi sostenitori, al 23esimo del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni, per avere inoltre, al 47esimo del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa 40 secondi al fine di permettere la rimozione, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di 3.000 Euro alla Società Sampdoria per avere, al 7 minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di 2.000 Euro alla Società Cagliari a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara.