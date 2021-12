I giocatori Liverpool guariti dal Covid sono quattro. Klopp: “Ogni mattina è una lotteria”

Tornano a disposizione di Juergen Klopp i quattro giocatori del Liverpool guariti dal Covid . La situazione dei Reds, però, non per nulla tranquilla, alcuni membri dello staff sono ancora in isolamento e l’allenatore Kloop è talmente preoccupato da definire la condizione attuale come una lotteria.

I quattro giocatori del Liverpool guariti dal Covid

Kloop ha di nuovo a disposizione Thiago Alcantara, Fabinho, Virgil Van Dijk e Curtis Jones. Sono loro i quattro giocatori del Liverpool guariti dal Covid. É stato lo stesso allenatore ad annunciarlo, ha, infatti, affermato: “I ragazzi che hanno dovuto isolarsi sono tornati. Thiago è stato l’ultimo e da ieri si è nuovamente allenato con la squadra“. La situazione del Liverpool è tragica, Klopp ha commentato dicendo: “Abbiamo un giovane e due membri dello staff che sono ancora in isolamento. Ogni mattina è un po’ come una lotteria“. L’allenatore ha poi aggiunto: “Speriamo che vada tutto bene…Questa è la situazione attuale, ma per il resto va tutto bene“.

Il Liverpool proprio a causa delle troppe assenze per il Covid sia nella propria squadra, ma soprattutto in quella avversaria, non ha potuto giocare contro il Leeds nel Boxing day, la gara è stata rinviata. La prossima partita è quella in Premiere League in casa del Leicester. I Reds hanno già affrontato la squadra delle volpi il 22 dicembre nel match valido per i quarti di finale di EFL Cup. La partita ha visto la vittoria del Liverpool per 4-3, dopo i calci di rigore, durante i 90 minuti è terminata per 3-3.